Joe Biden dit à Erdogan son soutien à la candidature de la Suède à l'Otan

par Ezgi Erkoyun et Kanishka Singh ISTANBUL/WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a dit son souhait de voir la Suède rejoindre l'Otan "dès que possible" lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, au cours duquel ils ont parlé de la candidature de Stockholm, a annoncé dimanche la Maison Blanche. La Turquie, tout comme la Hongrie, s'est jusqu'à présent opposée à l'adhésion de la Suède, qui doit être approuvée à l'unanimité par tous les membres de l'Otan. Recep Tayyip Erdogan, en référence à une loi antiterroriste, a dit à Joe Biden que Stockholm avait pris des mesures allant dans la bonne direction en vue d'une ratification de sa candidature par Ankara, mais que ces mesures n'étaient pas utiles dans la mesure où des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) continuent d'organiser des manifestations en Suède, selon la présidence turque. Joe Biden a de son côté "fait part de son désir d'accueillir la Suède au sein de l'Otan dès que possible", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. Les dirigeants ont convenu de se rencontrer en personne lors du prochain sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie, et de discuter en détail des relations bilatérales et des questions régionales, a également fait savoir Ankara. Jeudi, lors d'une réunion au niveau des ministres des affaires étrangères, la Suède n'a pas réussi à convaincre la Turquie de lever son blocage au processus devant conduire à son adhésion à l'Otan, Ankara lui ayant demandé d'en faire plus en matière de lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il organiserait une réunion à Vilnius, lundi, entre Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre suédois, Ulf Kristersson. La Suède et la Finlande ont présenté l'an dernier leur candidature à l'Otan, après des décennies de non-alignement militaire pendant la guerre froide, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les adhésions à l'Alliance doivent être approuvées par tous les membres de l'Otan. Si celle de la Finlande a reçu le feu vert en avril, la Turquie et la Hongrie n'ont pas encore donné leur accord à celle de la Suède. Stockholm s'efforce d'adhérer à l'Alliance lors du sommet de l'Otan qui se tiendra la semaine prochaine à Vilnius. Lors de leur appel, Joe Biden et Recep Tayyip Erdogan ont également discuté de la livraison d'avions de combat F-16 à la Turquie et de l'objectif de l'Ukraine d'adhérer à l'Otan, selon le communiqué de la présidence turque. (Version française Benjamin Mallet)