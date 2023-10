Joe Biden dénonce les atrocités du Hamas qu'il compare à celles de l'EI

JERUSALEM, 18 octobre (Reuters) - Les atrocités commises par les miliciens du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dernier sont telles qu'elles font passer l'organisation Etat islamique pour un mouvement plus raisonnable, a déclaré mercredi le président américain, Joe Biden, en déplacement en Israël. S'exprimant devant la presse en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, Joe Biden a assuré ce dernier du soutien américain et a déclaré que les Etats-Unis feront en sorte qu'Israël dispose de ce dont il a besoin pour se défendre. Evoquant l'explosion meurtrière qui s'est produite mardi dans un hôpital de Gaza, Joe Biden a dénoncé une attaque commise "par le camp adverse", donnant ainsi crédit à la thèse israélienne selon laquelle cette attaque est imputable au Jihad islamique. (Dan Williams; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)