Joe Biden attendu en Israël, le convoi humanitaire toujours bloqué devant Rafah

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Les frappes se poursuivent mardi sur la bande de Gaza à la veille de l'arrivée de Joe Biden en Israël, où le président américain vient manifester sa solidarité avec l'État hébreu et tenter d'éviter un embrasement régional, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu semble avoir accepté de laisser l'aide humanitaire atteindre les habitants assiégés de Gaza. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont tué plus de 2.800 Palestiniens, dont un quart d'enfants, et chassé environ la moitié des 2,3 millions d'habitants de leurs maisons. Le blocus total imposé sur l'enclave bloque la nourriture, le carburant et les fournitures médicales, qui s'épuisent rapidement. Cependant, après avoir été bloqués pendant plusieurs jours en Égypte, 160 camions transportant de l'aide humanitaire se sont dirigés vers Rafah, le seul point d'accès à l'enclave en dehors du contrôle d'Israël, bien qu'il ne soit pas encore certain qu'ils puissent traverser. Washington a déclaré que Benjamin Netanyahu avait accepté de laisser passer le convoi humanitaire, alors même qu'Israël prévoit une invasion terrestre de Gaza pour écraser le Hamas. Dans le même temps, dans le nord d'Israël, les affrontements transfrontaliers se sont intensifiés avec le Hezbollah à la frontière avec le Liban, faisant craindre une extension du conflit. La visite de Joe Biden en Israël traduit donc la volonté de Washington d'éviter une guerre régionale plus large, après que l'Iran a promis une "action préventive" du "front de résistance" de ses alliés, dont le mouvement Hezbollah au Liban. VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas SYNTHESE-Biden attendu mercredi en Israël, la crise humanitaire s'aggrave à Gaza LEAD 1-Macron parle de "discussions" qui "avancent" pour la libération des otages à Gaza LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 12h37 - Israël sera confronté à une nouvelle onde de choc du front de résistance si ses "atrocités" ne cessent pas à Gaza, a déclaré Ali Fadavi, un commandant adjoint des Gardiens de la révolution iraniens, cité par les médias d'État iraniens. 12h10 - L'Espagne va augmenter son aide humanitaire à la bande de Gaza avec un paquet d'une valeur de 1 million d'euros et est prête à en envoyer davantage, a déclaré le ministre des Affaires étrangères par intérim du pays, Jose Manuel Albares, lors d'une conférence de presse. 11h00 - Le bureau des droits de l'homme des Nations unies a déclaré que le siège de Gaza par Israël et son ordre d'évacuation pourraient constituer un crime international de transfert forcé de civils. 11h00 - L'armée israélienne se prépare pour la prochaine phase de sa campagne contre la bande de Gaza, mais les plans pourraient ne pas correspondre aux attentes généralisées d'une offensive terrestre imminente, a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l'armée israélienne. 11h47 - Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que l'Égypte accueillerait samedi un sommet de chefs d'État pour discuter du conflit israélo-palestinien, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue libanais à Beyrouth, ajoutant que La Turquie est en pourparlers avec le Hamas sur la libération des étrangers, des civils et des enfants pris en otage par le groupe. 10h42 - L'Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir besoin d'un accès urgent à Gaza pour acheminer de l'aide et des fournitures médicales, l'agence des Nations unies ayant mis en garde contre une crise humanitaire dans l'enclave palestinienne occupée par Israël. 10h42 - Fouad Abu Btihan, un responsable nommé par le Hamas en charge des points de passage à Gaza, a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza avec certains de ses proches, a rapporté la radio du Hamas. 10h27 - L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que personne ne pourra arrêter les musulmans du monde entier et les "forces de résistance" si les crimes d'Israël à Gaza se poursuivent, a rapporté la télévision d'État iranienne. La télévision d'État de Gaza a rapporté que le guide suprême iranien avait également déclaré que les responsables israéliens devraient être jugés pour les crimes qu'ils ont commis à l'encontre des Palestiniens. 9h45 - Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde contre toute tentative de pousser les réfugiés palestiniens vers l'Égypte ou la Jordanie, ajoutant que la situation humanitaire devait être gérée à l'intérieur de Gaza et de la Cisjordanie. 9h35 - Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à éviter une escalade au Moyen-Orient et a mis en garde le Hezbollah et l'Iran contre toute intervention dans le conflit entre Israël et le Hamas. 9h28 - Un porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le statut de la bande de Gaza après l'assaut prévu par Israël contre l'enclave palestinienne serait une "question globale" devant faire l'objet d'un débat international. 8h53 - Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping pourraient discuter du conflit israélo-palestinien lors de leur rencontre à Pékin cette semaine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe RIA. 8h02 - Au moins 49 Palestiniens ont été tués lors d'une frappe israélienne qui a touché des maisons à Khan Younis et Rafah, a déclaré le ministère de l'Intérieur de Gaza. 7h48 - L'armée israélienne a déclaré avoir tué quatre personnes qui avaient tenté de franchir la barrière frontalière avec le Liban afin de poser un engin explosif. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)