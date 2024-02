Joe Biden assure de nouveau Zelensky du soutien des Etats-Unis

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a téléphoné samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky pour lui réaffirmer le soutien des États-Unis dans la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Volodimir Zelensly a, pour sa part, émis le souhait que le Congrès américain prenne la "sage décision" d'approuver une enveloppe d'aide à son pays de plusieurs dizaines de milliards de dollars. "Nous avons discuté de la situation actuelle sur la ligne de front. Je suis reconnaissant d'avoir le plein soutien du président Biden", a écrit Volodimir Zelensky sur le réseau X, anciennement Twitter. "Je crois également que le Congrès américain prendra une sage décision." L'aide militaire cruciale des Etats-Unis à Kiev est retardée depuis des mois par des batailles politiques au Congrès américain. (Reportage de Jason Lange et Ron Popeski; Version française Elizabeth Pineau)