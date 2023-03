Joe Biden appelle Netanyahu à abandonner sa réforme de la justice

Crédit photo © Reuters

par Jeff Mason et Maayan Lubell WASHINGTON, JÉRUSALEM (Reuters) - Le président américain Joe Biden a demandé mardi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'abandonner son projet de réforme de la justice, très contesté. Le Premier ministre israélien s'est résolu lundi à reporter l'examen parlementaire de cette réforme très contestée, alors que le projet a provoqué de vastes manifestations dans le pays et fait craindre une rupture au sein de la coalition au pouvoir. La Maison blanche avait initialement estimé que Benjamin Netanyahu devait rechercher le compromis sur cette question. Joe Biden est toutefois allé plus loin mardi alors qu'il répondait à des journalistes. "J'espère qu'il y renoncera", a dit le président américain au sujet de la réforme, qui vise à conférer au gouvernement un poids plus important dans le choix des juges et à limiter les capacités de la Cour suprême à annuler des lois votées par le Parlement. "Israël est un Etat souverain qui prend ses décisions en fonction de la volonté de son peuple et non pas des pressions exercées de l'étranger, y compris par le meilleur des amis", a indiqué Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Le Premier ministre israélien a dit que son administration s'efforçait de procéder à des réformes "grâce à un large consensus". Benjamin Netanyahu a souligné que l'alliance entre Israël et les Etats-Unis était inébranlable "et (qu'elle) surmontera toujours les désaccords occasionnels". (Reportage Jeff Mason et Maayan Lubell, rédigé par Steve Holland; version française Camille Raynaud)