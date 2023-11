Joe Biden appelle à une "pause" dans les combats à Gaza

par Andrea Shalal et Jarrett Renshaw MINNEAPOLIS (Reuters) - Le président américain Joe Biden a appelé mercredi à une "pause" dans les combats qui opposent Israël aux Hamas dans la bande de Gaza après avoir été interpellé lors d'un événement destiné à collecter des fonds pour sa campagne. Joe Biden s'adressait à quelque 200 personnes lorsqu'il a été interpellé par une personne se trouvant dans l'assistance: "En tant que rabbin, je vous demande d'appeler à un cessez-le-feu tout de suite." Le président américain a alors répondu: "Je pense qu'une pause est nécessaire. Une pause permettrait l'évacuation des prisonniers." La Maison blanche a précisé plus tard que Joe Biden faisait référence aux otages - et non pas à des prisonniers - enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël. La personne ayant interpellé Joe Biden, qui s'est présentée aux journalistes comme le rabbin Jessica Rosenberg, a été escortée hors de la salle par des membres de la sécurité, alors qu'elle scandait: "Un cessez-le-feu maintenant". Le président américain a dit comprendre les émotions que provoque le conflit au Proche-Orient. "C'est extrêmement compliqué pour les Israéliens. C'est également extrêmement compliqué pour le monde musulman. J'ai soutenu une solution à deux Etats, et ce dès le début", a-t-il dit. "Le fait est que le Hamas est une organisation terroriste." Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que 8.796 Palestiniens avaient été tués depuis un peu plus de trois semaines, dont 3.648 mineurs. Le gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas, a indiqué qu'au moins 195 Palestiniens avaient été tués dans les frappes menées par Israël contre le camp de réfugiés de Jabalia. (Reportage Jarrett Renshaw et Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)