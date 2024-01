Joe Biden a évoqué avec Netanyahu la situation en Israël et à Gaza

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a évoqué vendredi la situation en Israël et à Gaza avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un entretien téléphonique, a rapporté la Maison blanche, alors que l'armée israélienne poursuit son offensive dans le sud de l'enclave palestinienne. Joe Biden et Benjamin Netanyahu ont discuté des efforts déployés afin de libérer les otages encore détenus par le Hamas ainsi que de l'évolution de la campagne d'Israël vers des opérations plus "ciblées" à Gaza afin de permettre l'entrée de l'aide humanitaire, a déclaré la Maison blanche. "Le président a également fait part de sa vision pour une paix plus durable et la sécurité d'Israël (...) ainsi que d'une solution à deux Etats dans laquelle la sécurité d'Israël serait garantie", a indiqué la Maison blanche dans un communiqué. Benjamin Netanyahu a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il avait dit à Washington qu'il était opposé à tout Etat palestinien qui ne garantirait pas la sécurité d'Israël. "Israël doit contrôler la sécurité de tout le territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire", a dit le Premier ministre israélien. Cet entretien entre les deux dirigeants a eu lieu alors que des responsables du Croissant-Rouge ont accusé vendredi Israël d'une attaque à l'aide de drones contre un hôpital de Khan Younès, qu'Israël considère comme la principale base des combattants du Hamas qui ont attaqué son territoire en octobre dernier. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a fait état vendredi de 142 Palestiniens tués et 278 autres blessés en 24 heures, ce qui porte selon lui le bilan de l'offensive israélienne à 24.762 morts. (Reportage Andrea Shalal, version française Diana Mandiá et Camille Raynaud)