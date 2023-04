Joe Biden a discuté avec E. Macron de la Chine et de l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron pour évoquer la visite de ce dernier en Chine, a rapporté la Maison blanche, ajoutant que les deux dirigeants ont aussi discuté du soutien à l'Ukraine face à l'offensive de la Russie. Emmanuel Macron est attendu mercredi en Chine, où il se rend accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec l'objectif de restaurer les liens entre l'Europe et la deuxième puissance économique mondiale. (Reportage Kanishka Singh; version française Jean Terzian)