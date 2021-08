Joaquin Correa délivre l'Inter Milan

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

L’Inter Milan peut remercier Joaquin Correa ! Grâce notamment à un doublé de sa recrue argentine, les Nerazzurri sont allés s’imposer, ce vendredi, sur la pelouse de l’Hellas Vérone (3-1) à l’occasion de la 2e journée de Serie A. Surpris d’entrée, l’Inter a connu un début de rencontre compliqué en concédant l’ouverture du score d’Ivan Ilic au quart d’heure de jeu. De retour de blessure, Lautaro Martinez s’est offert son premier but de la saison et a égalisé en début de seconde mi-temps (47e). Le n°10 a ensuite laissé sa place à Joaquin Correa pour les 15 dernières minutes de ce match. Arrivé cet été de la Lazio, Correa a signé un début sur les chapeaux de roue. L’ex-Romain va trouver l’ouverture à deux reprises (83e, 90+4e) pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs et offrir la victoire à l'Inter. Avec ce succès, les hommes de Simone Inzaghi remportent leur second match de la saison et prennent provisoirement les commandes du Calcio.