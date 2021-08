Joao Almeida remporte le Tour de Pologne

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

En tête du général depuis sa victoire lors de la 2e étape, Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step) s’est adjugé dimanche le Tour de Pologne à l’issue de la 7e et dernière étape. Le Portugais de 23 ans remporte la première course par étapes de sa carrière. Vainqueur aussi de la 4e étape et deuxième du contre-la-montre hier, Almeida a parfaitement géré son avance et s’impose finalement devant le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorieux), deuxième avec 20 secondes de retard sur le Portugais. Vainqueur en 2018, le Polonais Michael Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) complète le podium de cette édition 2021. Membre de l’échappée du jour, le Néerlandais Julius Van den Berg (EF Education-Nippo) s’est imposé dans cette dernière étape devançant sur la ligne le Français Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) et l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar).