Joachim Nagel (BCE) recommande "de ne pas parier sur des baisses de taux imminentes"

FRANCFORT, 20 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) doit maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel pour freiner l'inflation, et les opérateurs qui parient sur un assouplissement imminent de la politique monétaire devraient être prudents, a déclaré Joachim Nagel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, dans une interview publiée mercredi. Plusieurs responsables de politique monétaire se sont élevés récemment contre les attentes du marché, qui parie que la BCE commencera à assouplir ses taux dès avril, voire mars. "Nous devons d'abord maintenir le niveau actuel des taux d'intérêt afin que la politique monétaire puisse freiner pleinement l'inflation", a déclaré Joachim Nagel dans une interview accordée au site allemand T-Online. "A tous ceux qui spéculent sur une baisse imminente des taux d'intérêt je déclare: soyez prudents, certains ont déjà fait de mauvais calculs". Il a toutefois admis que les taux avaient très probablement atteint leur maximum. (Rédaction Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)