JO : Warholm explose le record du monde du 400m haies, Duplantis roi de la perche

par Martin Schmuda (iDalgo)

Karsten Warholm ne s'est pas contenté de la médaille d'or au 400m haies des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le Norvégien a pulvérisé son propre record du monde en finale (46''70 réalisé le 1er juillet dernier) en signant un chrono de 45''94, devenant le premier homme sous la barre des 46 secondes dans la discipline. L'athlète de 25 ans a devancé l'Américain Rai Benjamin (46''17), qui a donc enregistré la deuxième performance de tous les temps, et le Brésilien Alison Dos Santos (46''72). La finale du concours du saut à la perche n'a pas laissé de place à beaucoup de suspens. Armand Duplantis a tranquillement écrasé la concurrence grâce à un saut à 6,02m pour remporter son premier titre olympique. Christopher Nilsen (5,97m) a pris l'argent, et l'ancien champion en titre Thiago Braz (5,87m) s'est paré de bronze. Trop diminué à la cheville, Renaud Lavillenie a fini 8e (5,70m). Enfin, la Jamaïcaine Elaine Thompson a signé le doublé au sprint en remportant la finale du 200m (21''53) devant Christine Mboma (21''81) et Gabrielle Thomas (21''87).