JO/Volley : Les Bleus corrigent le tir face à la Tunisie

par Martin Schmuda (iDalgo)

Défaits lors de leur premier match face aux États-Unis, l'équipe de France de volley a dominé la Tunisie en trois sets (25-21, 25-11, 25-21) aux Jeux olympiques de Tokyo. Après un début de match hasardeux, les Tricolores ont bien terminé la première manche et ont également fait souffrir leurs adversaires dans la deuxième, inscrivant 13 des 16 derniers points. Emmenés par Trevor Clevenot et Barthélémy Chinenyeze, les hommes de Laurent Tillie ont continué sur leur lancée et sont venus à bout de Tunisiens vaillants mais un peu limités. Les Français signent leur première victoire pour prendre provisoirement la troisième place du groupe B avant d'affronter l'Argentine mercredi.