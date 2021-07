JO : Ugo Humbert et Jérémy Chardy rejoignent les quarts de finale à Tokyo

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Magnifique Ugo Humbert ! Le Français a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale des JO de Tokyo (2-6, 7-6 [4], 6-2). Si le Grec avait facilement pris la première manche, le Messin ne s'est pas laissé abattre et a remporté la deuxième au jeu décisif. En délicatesse avec son genou, le no4 mondial a essayé de rester en course mais a concédé son engagement à deux reprises dans ce dernier acte. Le Français conclut sur un ace et se qualifie pour les quarts de finale où il affrontera le Russe Karen Khachanov, tombeur de Diego Schwartzman (6-1, 2-6, 6-1). Jérémy Chardy a lui aussi décroché sa qualification pour les quarts de finale. Le Palois a dominé le Britannique Liam Broady en trois manches (7-6[3], 4-6, 6-1). Il affrontera le no5 mondial Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré. De son côté, Novak Djokovic s'est facilement imposé face à Alejandro Davidovich Fokina (6-3, 6-1). Il sera opposé au Japonais Kei Nishikori. Le dernier quart de finale mettra aux prises le no2 mondial Daniil Medvedev à l'Espagnol Pablo Carreno-Busta, tête de série no6 à Tokyo.