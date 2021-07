JO : Romain Cannone sacré champion olympique à l'épée

par Baptiste Marin (iDalgo)

Quel exploit de Romain Cannone ! L'épéiste a décroché dimanche la première médaille d'or de la délégation française au Japon. Le Français a dominé en finale le no1 mondial Gergely Siklosi (15-10). Le 47e mondial a réalisé un parcours incroyable pour s'offrir ce titre olympique. Il a successivement éliminé Ruben Dario Limardo, champion olympique à Londres en 2012 avant de se débarrasser de l'Hollandais Bas Verwijlen. L'épéiste a encore signé deux performances de haut-vol en battant Serguey Bida et Igor Reizlin, deux membres du top 3 mondial. C'est le premier titre en escrime de l'Équipe de France depuis les JO d'Athènes et le sacre de Brice Guyart au fleuret en 2004. Deux autres Français étaient en lice dans le tournoi. Yannick Borel a été surpris dès son entrée en lice par l'Égyptien Mohamed Elsayed. Alexandre Bardenet s'est lui arrêté en huitièmes de finale. Chez les filles, Ysaora Thibus a été éliminée au fleuret par la Russe Korobeynikova en huitièmes. Pauline Ranvier et Anita Blaze ont pris la porte dès les 16es de finale. La médaille d'or est revenue à l'Américaine Lee Kiefer, tombeuse de la Russe Inna Deriglazova en finale (15-13).