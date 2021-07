JO : Pas de podium pour les Français en skateboard, le Japonais Horigome titré

par Baptiste Marin (iDalgo)

Grande première pour le skateboard ! L'épreuve faisait dimanche ses grands débuts au programme olympique. Deux tricolores étaient en piste dans l'épreuve de street. Aurélien Giraud et Vincent Milou ont validé leur billet pour la finale en terminant respectivement à la première et à la cinquième place des qualifications. Les Tricolores visaient une médaille mais n'ont pas réussi à atteindre cet objectif. Vincent Milou a terminé au pied du podium avec un score final de 34.14. Aurélien Giraud a fini à la sixième place avec un score de 29.09. Le Lyonnais de 23 ans n'est pas parvenu à reproduire sa magnifique prestation des qualifications. Le Japonais Yuto Horigome s'est adjugé la médaille d'or, la première dans l'histoire de la discipline. Le Brésilien Kevin Hoefler et l'Américain Jaggon Eaton complète ce podium historique.