JO: "Nous ne pouvons pas reporter à nouveau", dit la présidente du comité d'organisation

Crédit photo © Reuters

(Bien lire que Seiko Hashimoto est une femme)

TOKYO (Reuters) - La présidente du comité d'organisation des JO de Tokyo 2020 a exclu jeudi une annulation ou un nouveau report des Jeux olympiques, alors que les autorités municipales et les professionnels de santé doutent que l'événement puisse être organisé en toute sécurité dans le contexte sanitaire actuel.

Les sondages d'opinion publique au Japon ont généralement montré qu'une majorité souhaite que les Jeux soient annulés ou reportés une nouvelle fois, après avoir été retardés d'un an à cause du coronavirus. La majorité de l'Assemblée métropolitaine de Tokyo est du même avis, a rapporté jeudi le journal Tokyo Shimbun.

"Nous ne pouvons pas reporter à nouveau", a déclaré Seiko Hashimoto, ancienne athlète et présidente du comité d'organisation dans une interview publiée jeudi par le journal Nikkan Sports.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga est susceptible de convoquer des élections anticipées après les Jeux olympiques et paralympiques, montrant ainsi sa détermination à organiser l'événement malgré la lutte du pays pour contenir la pandémie, rapporte le journal Asahi.

Les spectateurs étrangers ont déjà été interdits d'accès aux Jeux, et les responsables ne savent pas encore si les spectateurs japonais y seront autorisés. Le ministre de l'économie, Yasutoshi Nishimura, a remarqué jeudi que l'excitation des fans, les cris et les accolades pouvaient constituer un risque de contagion.

Les villes qui devraient accueillir des entraînements ou des événements olympiques expriment de plus en plus de réticences, car elles craignent que les visiteurs puissent propager des variantes du virus et épuiser le système médical.

Le Japon est confronté à une quatrième vague de COVID-19 à huit semaines du début prévu des Jeux, mais la campagne de vaccination dans le pays se poursuit à un rythme lent et dix régions, dont Tokyo, sont placées sous état d'urgence jusqu'au 20 juin.

Cette dernière vague épidémique, qui se traduit par une augmentation des cas graves de COVID-19, a porté le bilan au Japon à plus de 746.000 cas enregistrés et plus de 13.000 décès.

S'exprimant devant une commission parlementaire, Shigeru Omi, le principal conseiller médical du gouvernement japonais, a déclaré mercredi qu'il ne serait pas normal d'accueillir les Jeux olympiques dans les conditions sanitaires actuelles, et que les organisateurs avaient la responsabilité de réduire l'ampleur de l'événement si la situation devait perdurer.

(Yoshifumi Takemoto, Chang-Ran Kim et Rocky Swiftà Tokyo, Ben Blanchard à Taipei; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)