JO : Les Volleyeurs Français entrent dans l’histoire !

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Première qualification en finale olympique de leur histoire. Une rencontre historique qui a bien commencé avec un 1er set serré pour les hommes de Laurent Tillie où l'écart n'a pas dépassé les trois points (20 - 17). Une fin de manche compliquée qui a vu les Argentins revenir à égalité. Ervin Ngapeth et ses coéquipiers ont donné un dernier coup d'accélérateur pour remporter ce set si important (25 - 22).

Et dès le début de cette deuxième manche, les Bleus ne se sont pas relâchés pour mener rapidement (11 - 7) puis (19 - 13). S'en suit alors une fin de set beaucoup plus sereine que la première pour l'emporter 25 - 19.

Dans ce set crucial, encore une fois, les volleyeurs français ont rapidement creusé l'écart (7 - 3), mais l'Albiceleste n'a rien lâché pour recoller à 15 - 15. Une fin de manche irrespirable qui voit la France s'imposer sur un énième bloc de la défense.

Les tricolores affronteront le Comité Olympique Russe pour la médaille d'Or.