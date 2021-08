JO : Le Brésil décroche l'or en football

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Brésil, maître incontesté du ballon rond aux Jeux olympiques. L'équipe auriverde a décroché sa deuxième médaille d'or consécutive aux Jeux olympiques après celle de Rio. Bruno Guimarães et ses coéquipiers ont disposé de l'Espagne deux buts à un après les prolongations. Les Sud-Américains ont d'abord dominé le début de la rencontre avec même un pénalty manqué par Richarlison (38'). Mais ces derniers n'ont pas lâché et ont ouvert le score juste avant la pause par l'intermédiaire de Cunha (45+2'). Mais les Espagnols ont répliqué et ont égalisé à la 61e minute grâce à une sublime volée d'Oyarzabal. Les Ibériques sont même tout proche de prendre l'avantage en toute fin de match (88') mais la barre transversale a sauvé le Brésil. Et c'est Malcom, entré lors de la prolongation, qui va donner l'avantage aux Brésiliens sur une frappe du pied gauche (108'). Ces derniers ont résisté aux derniers assauts adverses pour décrocher la breloque rêvée.