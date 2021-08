JO : Kevin Mayer arrache la médaille d'argent au décathlon

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'issue d'une deuxième journée héroïque, Kevin Mayer a remporté une deuxième médaille d'argent olympique au décathlon (8726 points) après Rio 2016. Toujours quatrième après le 110m haies (13''90), le disque (48,08m) et la perche (5,20m), le Français a explosé son record personnel au lancer de javelot (73,05m) pour grimper sur la deuxième place du classement général qu'il confirmait au 1500m (4'43''17). Le Tricolore a terminé derrière le Canadien Damian Warner (9018 points, record olympique), l'Australien Ashley Moloney complétait le podium (8649 points). Plus tôt dans la journée, Pascal Martinot-Lagarde (5e, 13''16) et Aurel Manga (8e, 13''38) n'ont pas décroché de breloques dans la finale du 110m haies. Enfin au niveau des relais, seul le 4x100m féminin tricolore (42''68) s'est qualifié pour la finale demain.