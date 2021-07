JO : Fiona Ferro seule rescapée française, Ashleigh Barty déjà dehors

par Arthur Cremers (iDalgo)

Mauvaise journée pour les Françaises dans le tournoi olympique féminin de tennis. Fiona Ferro est en effet la seule éclaircie dans le ciel sombre qui surplombe le clan tricolore. Opposée à la très sérieuse Anastasija Sevastova, la joueuse de 24 ans a bien réagi après la perte de la première manche pour s'imposer en trois (2-6/6-4/6-2). En revanche, c'est terminé pour Alizé Cornet et Caroline Garcia. Respectivement opposées à Karolina Pliskova et Donna Vekic, la Niçoise et la Parisienne s'arrêtent dès le premier tour. C'est également fini pour Ashleigh Barty. Numéro une mondiale et grande favorite, l'Australienne a chuté en deux petits sets face à Sara Sorribes Tormo (6-4/6-3). Sinon, les autres candidates au sacre que sont Sabalenka, Osaka, Muguruza, Monfils (Svitolina) et Kvitova sont passées.