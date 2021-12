JO de Pékin : Le Japon n'enverra pas de délégation gouvernementale

TOKYO (Reuters) - Le Japon a annoncé vendredi qu'il n'enverrait pas de délégation gouvernementale aux Jeux olympiques de Pékin prévus en février prochain, une décision présentée comme indépendante du boycott de l'événement décrété par les Etats-Unis mais à même d'alimenter toutefois les tensions avec la Chine.

Washington a fait savoir plus tôt ce mois-ci qu'aucune délégation diplomatique américaine ne se rendrait à Pékin en guise de protestation contre la situation humanitaire en Chine, notamment dans la région du Xinjiang. Certains alliés des Etats-Unis ont pris une décision similaire.

Ce boycott s'est avéré une nouvelle question épineuse pour le Japon, un allié majeur des Etats-Unis qui a par ailleurs des liens économiques importants avec la Chine.

S'exprimant lors d'un point de presse, le secrétaire général du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu'aucune délégation gouvernementale ne se rendrait aux JO de Pékin.

Il a ajouté que Tokyo enverrait à la place des représentants liés directement au mouvement olympique - le directeur du comité d'organisation des JO 2020 de Tokyo et le président du comité olympique japonais, notamment.

Le Japon a adopté une position moins ferme que les Etats-Unis à l'égard de la situation des droits de l'homme en Chine.

D'après la télévision publique NHK, des voix se font de plus en plus entendre dans les rangs du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir pour que le Premier ministre Fumio Kishida se montre plus ferme vis-à-vis de Pékin.

