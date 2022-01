JO de Pékin: La Chine met en place un 'circuit fermé' face au COVID-19

PÉKIN (Reuters) - Un mois avant le début des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, les organisateurs ont annoncé mercredi avoir lancé une opération "circuit fermé" afin d'éviter la propagation du coronavirus responsable du COVID-19 des athlètes au public chinois.

Les Jeux olympiques d'hiver, qui se tiendront sans spectateurs internationaux, se dérouleront du 4 au 20 février alors même que le monde fait face au nouveau variant Omicron, très contagieux. La Chine, qui continue d'appliquer une tolérance zéro face au virus, ne compte pour l'instant qu'une poignée de cas d'infections avec Omicron.

Le "circuit fermé" restreint le personnel lié aux Jeux à certaines zones à l'intérieur et autour des sites olympiques afin d'éviter tout risque de contamination à la population locale. Les participants ne peuvent sortir que s'ils quittent le pays ou s'ils sont placés en quarantaine. Ceux en provenance de l'étranger entreront et sortiront directement dans ce "circuit fermé" depuis l'aéroport international de Pékin.

Plus de 2.000 participants internationaux sont attendus en Chine pour les Jeux, ainsi que 25.000 "parties prenantes". Les organisateurs n'ont pas précisé combien de ces personnes se trouveraient dans le circuit.

Les organisateurs ont déclaré s'attendre à des cas de COVID-19 lors des Jeux, mais ont également exprimé leur confiance dans leurs plans d'isolement.

Le président Xi Jinping a visité mardi plusieurs installations des Jeux et s'est dit "fermement convaincu" que les organisateurs "continueront à faire du bon travail dans les préparatifs afin d'assurer le succès complet des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin", a rapporté mercredi la chaîne de télévision publique CCTV.

Les restrictions imposées sur les sites des Jeux à Pékin et à Zhangjiakou, dans la province voisine de Hebei, seront beaucoup plus strictes que lors des Jeux olympiques de Tokyo de 2021.

Outre le COVID, les préparatifs des Jeux ont été assombris par un boycott diplomatique par, entre autres, les États-Unis, le Canada et l'Australie, en guise de protestation contre la situation humanitaire en Chine au Xinjiang et à Hong Kong, provoquant la colère de Pékin. et

