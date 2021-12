JO de Pékin: L'Australie n'enverra pas de représentants officiels

SYDNEY (Reuters) - L'Australie n'enverra pas de représentants officiels aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin prévus en février prochain, a annoncé mercredi le Premier ministre, Scott Morrison.

Scott Morrison a déclaré que le gouvernement chinois n'avait pas encore répondu à plusieurs questions soulevées par Canberra, notamment sur les violations présumées des droits de l'homme.

"Il n'est donc pas surprenant qu'aucun représentant officiel australien ne se rende en Chine à l'occasion des Jeux olympiques. Nos athlètes, eux, y seront", a précisé Scott Morrison.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Canberra a déclaré que "certains hommes politiques australiens" étaient engagés dans des "postures politiques".

"La responsabilité de la situation actuelle des relations entre la Chine et l'Australie incombe totalement à la partie australienne", était-il ajouté dans une déclaration en ligne.

Le Comité olympique australien a déclaré que le boycott n'aurait aucune incidence sur la préparation des athlètes pour les Jeux olympiques, ajoutant que les "options diplomatiques" relevaient du gouvernement.

"Nos athlètes se sont entraînés et ont concouru avec ce rêve olympique pendant quatre ans et nous faisons tout notre possible pour qu'ils le réalisent", a dit Matt Carroll, le directeur général du comité.

Cette annonce intervient après que les Etats-Unis ont officialisé leur boycott diplomatique de l'événement en dénonçant la situation des droits de l'homme en Chine.

Selon le journal britannique The Telegraph, la Grande-Bretagne envisage d'envoyer un nombre limité de représentants officiels aux Jeux olympiques de Pékin.

Le quotidien japonais Sankei Shimbun a quant à lui rapporté que Tokyo envisageait de ne pas envoyer de membres du cabinet japonais à l'événement.

(Reportage Gabriel Crossley et Renju Jose; version française Camille Raynaud)