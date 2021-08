JO : Allman détrône Perkovic au lancer du disque, Mboma impressionnante sur 200m

par Arthur Cremers (iDalgo)

Cinq médailles d'or étaient décernées ce lundi aux Jeux de Tokyo en athlétisme. Dans la nuit, Miltiadis Tentoglou s'est offert le titre olympique du saut en longueur en faisant un bon de 8m41, le même que Juan Miguel Echevarria. Mais ce dernier doit se contenter de l'argent, son deuxième saut étant moins bon celui de son concurrent (8m09 contre 8m15). Un peu plus tard, Jasmine Camacho-Quinn a réglé ses adversaires sur 100m haies afin afin de s'octroyer l'or pour sa première participation aux Jeux. Après que le jour ne se soit levé en France, Valarie Allman a détrôné Sandra Perkovic au lancer du disque en réalisant une marque de 68m98 lors de sa première tentative. Sinon, Sifan Hassan et Soufiane El Bakkali sont les nouveaux champions olympiques du 5000m et du 3000m steeple. Autre performance du jour, Christine Mboma, jeune sprinteuse namibienne de 18 ans, a battu par deux fois le record du monde des moins de 20 ans en série puis en demi-finale du 200m. Elle a signé le deuxième meilleur temps pour accéder à la finale en 21.97, derrière la reine du 100m Elaine Thompson-Herah (21.66).