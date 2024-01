JO 2024 : Un traducteur portatif à la rescousse des voyageurs et des agents RATP

JO 2024 : Un traducteur portatif à la rescousse des voyageurs et des agents RATP













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La RATP fournira à plus de 2.000 agents des dispositifs de traduction assistée par intelligence artificielle afin d'aider des centaines de milliers de visiteurs à circuler dans le réseau de transports de la capitale pendant les Jeux olympiques de 2024. L'appareil portatif Tradivia permet d'effectuer des traductions entre le français et 16 langues différentes, dont le mandarin, l'arabe et le coréen, le texte s'affichant sur un écran et étant lu à haute voix. Le service sera maintenu après les JO qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août, Paris étant l'une des destinations mondiales phare pour les visiteurs internationaux. "On va avoir des visiteurs du monde entier qui vont venir [...]. Il est important de leur apporter la bonne information", a déclaré Grégoire de Lasteyrie, représentant de la RATP, à la presse. "Être en capacité de s'adresser à eux dans le maximum de langues pour pouvoir les aider à s'orienter dans Paris, c'est extrêmement important," a-t-il ajouté. Des agents du réseau ont déclaré que l'appareil leur donnerait également plus d'assurance. "Ca nous permet de ne plus avoir cette appréhension de venir voir le voyageur", a déclaré Raphael Gassette, employé du métro parisien. "On sait tout de suite que par rapport aux langues qu'il y a [sur Tradivia] [...], on va avoir des informations claires, plus précises et on est sûrs que le voyageur, quand il part, il est satisfait", a-t-il ajouté. (Reportage Clotaire Achi; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)