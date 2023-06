JO 2024 : pourquoi seuls les VIP pourront boire de l'alcool dans les stades

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les VIP pourront siroter une coupe de champagne en regardant les épreuves des Jeux olympiques de Paris en 2024 mais les autres spectateurs devront se contenter d'eau et de boissons gazeuses, le comité organisateur ayant renoncé à demander une exemption à la loi interdisant la vente d'alcool dans les stades. La loi Evin, adoptée en 1991, interdit la vente d'alcool dans les stades, sauf en cas d'exemption que les organisateurs ont un temps envisagé de demander, a déclaré un porte-parole de Paris 2024 à Reuters. "Paris 2024 organisera plus de 700 compétitions en 15 jours" alors que la loi ne permet d'accorder une exemption que pour dix évènements par organisateur et par an dans une même ville, s'est-il justifié. En revanche, les espaces privés et les loges dans lesquels prendront place les VIP relèvent d'une autre législation, ce qui leur permettra de consommer des boissons alcoolisées s'ils le souhaitent. L'alcool était aussi interdit dans les stades lors des JO de Tokyo en 2021 mais les compétitions se sont finalement tenues sans spectateurs en raison de la pandémie de COVID-19. Il était en revanche possible de consommer de la bière ou du vin aux JO de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Contrairement aux Jeux olympiques, le comité organisateur de la Coupe du monde de rugby en septembre-octobre en France a demandé et obtenu une exemption qui permettra à tous les spectateurs de consommer de l'alcool dans les stades. (Reportage de Julien Pretot, rédigé par Hritika Sharma àHyderabad, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)