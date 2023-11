JO 2024: Pécresse annonce un pass Paris 2024 à 16 euros par jour, le ticket de métro à 4 euros

JO 2024: Pécresse annonce un pass Paris 2024 à 16 euros par jour, le ticket de métro à 4 euros













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé lundi la mise en place d'un pass Paris 2024 durant les Jeux Olympiques et Paralympiques (du 26 juillet au 8 septembre 2024) à 16 euros par jour, et l'augmentation du ticket de métro à 4 euros durant la période olympique, ajoutant que les détenteurs d'un abonnement de transport ne seront pas concernés par cette hausse. Valérie Pécresse a annoncé que ce pass qui sera mis en place du 20 juillet au 8 septembre en Ile-de-France coûtera 16 euros par jour et 70 euros par semaine pour les visiteurs et sera utilisable sur l'ensemble du réseau. Le prix du ticket de métro va presque doubler et va être fixé à 4 euros (contre 2,10 euros actuellement) durant cette période. "A l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Ile-de-France Mobilités va augmenter considérablement son offre de transport. Il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent ce coût", a déclaré Valérie Pécresse sur X, anciennement Twitter. "Les abonnés qui ont un Navigo (abonnement, ndlr) mensuel ou annuel et un pass imagine'R ou un pass senior ne seront pas concernés par ces augmentations", a ajouté la présidente de la région Ile-de-France. Par ailleurs, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé l'augmentation du pass Navigo à 86,40 euros en 2024, a rapporté lundi Le Parisien, soit une augmentation de 2,30 euros. La décision doit encore être soumise au vote des élus d'IDFM, le 7 décembre prochain. (Zhifan Liu)