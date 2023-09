JO 2024 : Macron estime qu'il "ne peut pas y avoir le drapeau russe aux Jeux de Paris"

6 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a estimé qu'il ne pouvait "pas y avoir le drapeau russe aux Jeux" olympiques de Paris en 2024 dans une interview accordée au journal l'Equipe, rapporte mercredi BFMTV sur son site internet. "Evidemment, il ne peut pas y avoir le drapeau russe aux Jeux de Paris, je crois que ça fait consensus", a dit le président français, précisant que "la Russie comme pays n'a pas sa place à un moment où elle a commis des crimes de guerre, où elle déporte des enfants". Emmanuel Macron a déclaré qu'il faisait "totalement confiance" au président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, pour trancher la question de la présence d'athlètes russes à titre individuel. Le chef de l'Etat a également indiqué qu'il souhaitait que "les Ukrainiens soient associés à cette réflexion". (Rédigé par Camille Raynaud)