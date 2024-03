JO 2024: les monuments de Paris à l'honneur des affiches officielles

par Vincent Daheron PARIS (Reuters) - Clin d'oeil au surréalisme, obsession du détail : les affiches officielles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dévoilées lundi, mettent à l'honneur les monuments historiques et les équipements sportifs de la capitale. Les affiches respectives des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, réalisées par le dessinateur parisien Ugo Gattoni, se complètent pour former une double affiche. Elles illustrent les principaux monuments historiques de la ville de Paris tels que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore le Grand Palais ainsi que les lieux et équipements sportifs utilisés lors des Jeux olympiques et paralympiques : le Stade de France, la Seine et le Pont Alexandre III notamment mais aussi la mer, en référence à la Marina de Marseille et à la vague de Teahupoo, à Tahiti. A lire aussi... "Ca représente 2.000 heures de travail," a expliqué Gattoni. Les affiches officielles s'inscrivent dans le courant artistique surréaliste, avec un niveau de précision et de détails sans précédent dans l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques. Par ce choix artistique, Paris 2024 rend hommage au "Manifeste du surréalisme" écrit par André Breton et publié en 1924, année des derniers Jeux olympiques organisés dans la capitale française. Huit Phryges, les mascottes officielles de Paris 2024, sont cachées au coeur de ces affiches en référence à la série littéraire pour enfants "Où est Charlie ?". Ugo Gattoni est un dessinateur parisien qui "s'inspire des microcosmes surréalistes colorés, crée des dessins méticuleux de mondes et de paysages et raconte des histoires avec une touche de poésie et d'humour", selon le Comité d'organisation de Paris 2024. En 2012, à la suite des Jeux olympiques et paralympiques de Londres, il avait réalisé une illustration d'une course cycliste dans les rues de la capitale britannique sous la forme d'un livre dépliant de cinq mètres. (Reportage Vincent Daheron, édité par Julien Prétot)