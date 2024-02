JO 2024 : Les médailles seront serties d'un morceau de la Tour Eiffel

par Mimosa Spencer PARIS, 8 février (Reuters) - Les athlètes titrés aux prochains Jeux olympiques de Paris pourront repartir avec un morceau de la Tour Eiffel, ont annoncé les organisateurs jeudi, en dévoilant les médailles de l'événement qui seront serties d'un jeton hexagonal forgé à partir d'un fragment de la Dame de fer. L'idée était de lier les Jeux à des symboles de la France, a expliqué Thierry Reboul, directeur artistique de Paris 2024. "Le symbole absolu de Paris et de la France est la Tour Eiffel", a t-il ajouté. "C'est l'occasion pour les athlètes de ramener un morceau de Paris avec eux." Conçu par le joaillier Chaumet, le centre de chaque médaille est taillé en forme d'hexagone, dans des morceaux de fer de la tour Eiffel conservés après sa rénovation, et cerclé de rainures en or, argent et bronze évoquant le rayonnement de la "Ville Lumière", d'après un dessin de tiare conservé dans les archives de Chaumet. Sur le dos des médailles est représentée la déesse grecque de la victoire, Niké, avec l'Acropole d'un côté et la Tour Eiffel de l'autre. Les médailles paralympiques présentent une vue de la Tour Eiffel depuis le dessous et sont estampillées Paris 2024 en braille, en hommage au Français inventeur du système d'écriture. Les 5.084 médailles seront produites par la Monnaie de Paris. (Avec la contribution de Julien Pretot ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)