JO 2024 : Le Comité international olympique a une "grande confiance" dans les plans de sécurité à Paris

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Comité international olympique (CIO) a déclaré jeudi être confiant quant à la capacité des autorités françaises à assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris 2024 grâce à un vaste plan de sécurité. "Il est évident que nous sommes en contact permanent avec les organisateurs des JO", a déclaré Mark Adams, porte-parole du comité, lors d'une conférence de presse à Gangneung, en Corée du Sud, à l'issue d'une réunion de la commission exécutive du CIO. "Nous avons une très grande confiance dans les autorités pour assurer la sécurité de ces Jeux." Paris se prépare à accueillir des centaines de milliers de visiteurs pendant les 16 jours que dureront les Jeux olympiques, notamment lors de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet qui se tiendra au long de la Seine, où 600.000 spectateurs devraient assister à la traversée du centre de la capitale par 160 bateaux transportant les athlètes. La cérémonie d'ouverture est considérée comme un défi majeur en matière de sécurité, avec plus de 45.000 agents de sécurité devant être déployés ce jour-là. Le président Emmanuel Macron a déclaré le mois dernier que la France était prête à déplacer la cérémonie d'ouverture dans un autre lieu si la situation en matière de sécurité l'exigeait. Des responsables de la sécurité en Europe ont mis en garde contre le risque croissant d'attentats pouvant être perpétrés par des militants islamistes, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas. La France a relevé son niveau de sécurité en octobre, après l'attentat dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) au cours duquel un enseignant a été tué. Avec un budget de 320 millions d'euros pour la sécurité, la France déploiera environ 35.000 agents de sécurité pour les jours qui suivront la cérémonie d'ouverture, de nombreuses compétitions et événements se déroulant au coeur même de la capitale française. "[Les autorités françaises] mobilisent tous les moyens nécessaires, soit environ 45.000 forces de sécurité le jour de la cérémonie d'ouverture et 35.000 les autres jours, tous les jours, 24 heures sur 24", a déclaré Christophe Dubi, directeur exécutif des JO au sein du CIO. "C'est un grand effort qui est fait ici", a-t-il ajouté. (Reportage Karolos Grohmann; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)