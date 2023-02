JO 2024-Le CIO appelle Kyiv à retirer sa menace de boycott des Jeux de Paris

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président du comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a appelé l'Ukraine à retirer sa menace de boycotter les Jeux olympiques en 2024 en cas de participation des athlètes russes et biélorusses. Kyiv cherche à obtenir un large soutien international pour priver les athlètes russes et biélorusses de participation aux épreuves olympiques après que le CIO a laissé entendre que ces athlètes pourraient participer en tant que sportifs neutres à Paris où se tiendront l'an prochain le Jeux olympiques d'été. Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus de plusieurs compétitions sportives internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Dans un courrier adressé au président du comité olympique national ukrainien, Vadym Huttsait, que Reuters a pu consulter, Thomas Bach a jugé comme étant "diffamatoire" le fait d'affirmer qu'une autorisation des athlètes russes et biélorusses à concourir revenait à soutenir l'invasion russe. Le CIO estime qu'un boycott irait à l'encontre de la Charte olympique et qu'une participation des Russes et Biélorusses est justifiée par une résolution des Nations unies contre les discriminations dans les épreuves olympiques. "La participation d'athlètes neutres possédant un passeport russe ou biélorusse aux Jeux olympiques de Paris 2024 n'a même pas encore fait l'objet de discussions concrètes", écrit Thomas Bach. "Par conséquent, votre lettre (...) adressée à vos collègues des comités olympiques nationaux, aux Fédérations internationales, aux membres du CIO et aux futurs pays hôtes des JO, pour faire pression afin d'influencer publiquement leur prise de décision, a été perçue par la grande majorité d'entre eux comme étant, à tout le moins, extrêmement regrettable." "Il est de la responsabilité de chaque comité olympique national (...) de faire respecter les principes fondamentaux de la Charte olympique". Le CIO a annoncé le mois dernier que les athlètes russes et biélorusses pourraient être autorisés à participer aux jeux olympiques via des épreuves qualificatives en Asie et en participation sous bannière neutre sans hymne ni drapeau. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a estimé en début de semaine qu'il était "indécent" de faire participer des athlètes russes aux Jeux "tant qu'il y a la guerre" en Ukraine. "Il n'est pas prévu qu'une délégation russe ou biélorusse ou que les drapeaux de ces pays soient présents aux Jeux olympiques de Paris 2024", a déclaré le CIO dans un communiqué distinct jeudi. "La seule option qui pourrait être envisagée est celle d'athlètes individuels, d'athlètes neutres." Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024, Tony Estanguet, a répété la semaine dernière qu'il revenait au Comité international olympique (CIO) de décider de la participation des sportifs russes et biélorusses aux épreuves. (Reportage Karolos Grohmann et Hritika Sharma à Bangalore, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)