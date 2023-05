JO 2024 : La mairie de Paris annonce un objectif de "zéro plastique" à usage unique

JO 2024 : La mairie de Paris annonce un objectif de "zéro plastique" à usage unique













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dévoilé vendredi son objectif de réaliser les Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront l'été prochain dans la capitale française, sans utilisation de plastique à usage unique. "Nous avons décidé de faire des Jeux olympiques la première grande manifestation majeure sans plastique à usage unique", a annoncé Anne Hidalgo à l'occasion d'une conférence de presse pour le Forum international des Maires contre la pollution plastique. La mairie de Paris a annoncé que l'ensemble des sites de compétition temporaires de la capitale accueilleront les visiteurs sans bouteilles plastiques. Le géant américain de la boisson et sponsor de l'événement, Coca-Cola, va mettre en place une distribution de ses produits via des fontaines et des bouteilles en verres réutilisables et produites à l'usine de Clamart (Hauts-de-Seine) de l'entreprise, a précisé la mairie de Paris. Des gobelets réutilisables seront par ailleurs déployés lors des ravitaillements du marathon des Jeux olympiques de Paris 2024. Les organisateurs ont annoncé leur ambition de diviser par deux l'empreinte carbone des JO de Paris 2024 par rapport aux éditions précédentes de Rio en 2016 et Londres en 2012 - les JO de Tokyo l'an dernier ont eu lieu dans un huis clos partiel - qui avaient émis 3,5 millions de tonnes de CO2 en moyenne. Des négociations internationales pour lutter contre la pollution plastique doivent avoir lieu à partir de lundi dans la capitale française. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)