JO 2024 : La France peut gagner l'or en rugby à 7, selon Antoine Dupont

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Antoine Dupont estime que l'équipe de France de rugby à 7 a les capacités de décrocher la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024 après la première victoire des Bleus sur le circuit mondial depuis 2005 au tournoi de Los Angeles, dimanche. "Je me suis engagé dans ce projet olympique pour aller chercher une médaille, évidemment de cette couleur (or). Je savais que les mecs en étaient capables", a déclaré lundi dans L'Equipe le demi de mêlée de 27 ans, entré en jeu à la mi-temps de la finale contre la Grande-Bretagne (21-0). "Quand ils (ses coéquipiers) sont à leur meilleur niveau, ils sont capables de battre toutes les équipes. Je le voyais sur les tournois, je savais qu'il y avait ce potentiel-là et qu'il fallait que l'histoire tourne pour nous", a-t-il ajouté, à moins de cinq mois des Jeux olympiques, dont la compétition de rugby à 7 commence le 24 juillet. "On est un groupe très ambitieux qui a envie de se donner les moyens de remporter cette médaille-là cet été. Il reste encore des mois, des tournois, mais on a tous ça en ligne de mire, avec l'objectif de faire quelque chose de grand." A lire aussi... Absent du XV de France, actuellement engagé au Tournoi des Six Nations, pour intégrer ce projet olympique, Dupont a décroché un titre dès son deuxième tournoi après celui de Vancouver le week-end dernier. Il avait été nommé dans l'équipe-type de l'épreuve. Il va désormais retrouver son club de rugby à 15, le Stade toulousain, avant de retrouver l'équipe de France de rugby à 7 pour préparer la finale du circuit mondial programmée à Madrid du 31 mai au 2 juin. (Rédigé par Vincent Daheron, édité par Julien Prétot)