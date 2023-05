JO 2024 : La flamme olympique sur la tour Eiffel ?

PARIS, 22 mai (Reuters) - Les organisateurs des Jeux olympiques (JO) 2024 à Paris veulent installer la flamme olympique sur la tour Eiffel, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

La source n'a pas indiqué si la flamme resterait sur le monument parisien durant toute la durée de l'événement sportif qui se déroulera du 26 juillet au 11 août 2024. La flamme ne sera pas intallée au sommet de la tour Eiffel pour des raisons techniques, a précisé la source. (Reportage Julien Pretot, version française Kate Entringer)