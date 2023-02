JO 2024 : La flamme olympique commencera son parcours à Marseille !

PARIS (Reuters) - Le parcours de la flamme olympique à l'occasion des Jeux organisés en France commencera au printemps 2024 à Marseille, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Comme à l'accoutumée, la flamme sera allumée à Olympie, en Grèce, avant de naviguer depuis Athènes vers Marseille, où se dérouleront des épreuves de voile et de football. "Au printemps 2024, c'est Marseille qui aura la chance et la joie d'être la première ville à accueillir la flamme Olympique sur le sol français", a déclaré Paris 2024 dans un communiqué. "La flamme arrivera dans le Vieux-Port de Marseille, point de départ du Relais de la flamme, avant d'entamer un périple collectif de plusieurs semaines vers Paris", a-t-il ajouté. "Le Belem, un majestueux trois-mâts, reliera Athènes à Marseille, deux villes intimement liées par leur histoire commune." Le parcours de la flamme olympique s'achèvera à Paris le 14 juillet, a déclaré aux journalistes Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la mairie de Paris. Les Jeux olympiques 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. (Reportage Julien Pretot et Noemie Olive ; version français Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)