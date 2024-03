JO 2024: La cérémonie d'ouverture débutera à 19h30 le 26 juillet

par Vincent Daheron PARIS (Reuters) - La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 débutera à 19h30 le 26 juillet, a annoncé vendredi Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO. "L'objectif est de profiter au maximum de la lumière naturelle", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Comité international olympique (CIO). Dans la capitale française, le soleil se couchera à 21h35 le 26 juillet prochain, soit 2h05 après le début de la cérémonie d'ouverture qui doit se dérouler sur la Seine. A lire aussi... La cérémonie prendra la forme d'une parade longue de six kilomètres entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna avant de s'achever devant le Trocadéro. Au total, elle accueillera 326.000 spectateurs : 104.000 payants sur les quais bas et 222.000 sur les quais hauts sous la forme d'invitations comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une audition au Sénat mardi dernier. Lors de cette conférence de presse suivant la septième et dernière commission de coordination entre le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs, le directeur de la commission de coordination du CIO Pierre-Olivier Beckers-Vieujant a exprimé son "encouragement" et sa "grande satisfaction de voir les travaux qui ont été réalisés". "Les Jeux olympiques se trouvent là où ils doivent être à ce moment du projet", a-t-il souligné. "La commission de coordination quitte Paris aujourd'hui avec la pleine confiance que l'excellence est absolument réalisable, elle est à portée de la main. Nous ne voyons aucun projet, aucune initiative qui pourraient à ce stade représenter un obstacle majeur à la réalisation de la vision extraordinaire que Paris 2024 a proposée", a-t-il ajouté, à 140 jours de la cérémonie d'ouverture. "Le plan continue de se dérouler sans accroc, sans difficulté majeure", a poursuivi Tony Estanguet. "Il ressort de la confiance, de la sérénité, de l'enthousiasme. On sait combien cette dernière ligne droite est déterminante pour transformer ce potentiel en vrai succès." (Reportage Vincent Daheron, rédigé par Kate Entringer, édité par Sophie Louet)