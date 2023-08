JO 2024 : L'épreuve test de natation annulée en raison de la pollution de la Seine

PARIS, 6 août (Reuters) - Les épreuves de coupe du monde de nage en eau libre prévues pour se dérouler dimanche dans la Seine, ont finalement été annulées par la fédération internationale de natation en raison de la pollution de la Seine. "Suite à de récentes fortes pluies à Paris, la qualité de l'eau de la Seine est restée en deçà des normes acceptables pour la protection de la santé des nageurs", a déclaré dans un communiqué publié tôt dimanche la fédération internationale de natation, World Aquatics. Déjà vendredi, les participants aux épreuves de coupe du monde de nage en eau libre n'ont pu se rendre à l'entraînement et l'épreuve féminine, prévue samedi, avait été reportée à dimanche, pour les mêmes raisons. Le fédération a mis en avant la nécessité d'améliorer les infrastructures et surtout, de mettre en place des solutions de repli, alors que la compétition des Jeux olympiques de 2024 doit se dérouler dans les mêmes conditions. "Il est clair que des travaux supplémentaires sont nécessaires avec Paris 2024 et les autorités locales pour garantir la mise en place de plans d'urgence solides pour l'année prochaine", a déclaré World Aquatics. Le comité d'organisation des JO de Paris a tenu a rassurer sur l'avancée des travaux dans un communiqué séparé. "D'ici 2024, de nouvelles infrastructures seront livrées pour améliorer davantage le traitement des eaux par temps de pluie et ainsi rendre la qualité de l'eau meilleure". Les organisateurs auront aussi la possibilité de décaler les compétitions en fonction de la qualité de l'eau. (Rédigé par Kate Entringer)