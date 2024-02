JO 2024 : Enquête sur la rémunération de Tony Estanguet

PARIS (Reuters) - Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a fait part de son "étonnement" mardi après la publication d'une information de l'Agence France Presse faisant état d'une enquête du Parquet national financier portant sur la rémunération de son président. Prié de dire s'il avait un commentaire à formuler sur la mise en cause du triple médaillé olympique de canoë, un porte-parole a dit ne pas être en mesure de fournir de réponse. Contacté par Reuters, le PNF a refusé de faire le moindre commentaire. Le Comité d'organisation assure découvrir "avec étonnement cette information". Il explique que "le cadre de la rémunération du Président du Comité d'organisation est très strictement encadré", dressant la liste des procédures qui ont conduit à la fixation de la rémunération de l'ancien champion de canoë. Le comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 est déjà visé par plusieurs enquêtes du PNF portant notamment sur des soupçons pour prise illégale d'intérêts, favoritisme et recel concernant plusieurs marchés liés au JO qui se dérouleront cet été à Paris. (Reportage Julien Prétot, rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)