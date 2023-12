JO 2024 : "Encore du boulot" à faire sur les transports, dit Clément Beaune

JO 2024 : "Encore du boulot" à faire sur les transports, dit Clément Beaune













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre des Transports, Clément Beaune, a reconnu jeudi que les réseaux de transports publics de Paris et de la région Île-de-France connaissaient des problèmes et qu'il restait du travail à faire pour les résoudre à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024. "Oui, il y a des difficultés dans nos transports publics aujourd'hui, JO ou pas JO d'ailleurs. Il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas le voir et ne pas le dire", a-t-il déclaré sur franceinfo, soulignant que les problèmes s'étaient aggravés après la pandémie de Covid-19, notamment en raison du manque de personnel. "Il y a encore du boulot", a-t-il dit. Clément Beaune a par ailleurs confirmé avoir reçu une lettre du préfet d'Ile-de-France, Marc Guillaume, concernant les difficultés du plan de transport parisien pendant les Jeux. Le ministre a par ailleurs défendu la nécessité de renforcer les compétences des agents de sécurité de la SNCF et de la RATP à l'approche de l'événement, alors qu'un terroriste armé d'un couteau a tué un touriste allemand samedi dernier à Paris. "Par exemple il y a la question du taser, je pense que ça peut être un outil qui serait utile pour nos agents de la SNCF et de la RATP", a-t-il dit, ajoutant qu'il envisageait également d'étendre les périmètres d'intervention des agents des transports autour des gares. "Il y aura sans doute une proposition de loi dès le début de l'année pour travailler sur ce sujet", a dit Clément Beaune. INTERDICTION TOTALE DE SURVOL Le ministre des Transports a également confirmé l'interdiction totale de survol de Paris et d'un diamètre de 150 km autour de la capitale entre 19 heures et minuit le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, "qui est très regardée et donc exposée". Cette information à été donnée à toutes les compagnies aériennes du monde, a-t-il dit, et l'interdiction touchera les aéroports d'Orly, Charles de Gaule et Beauvais. Interrogé sur les prix des billets de train, le ministre a également annoncé un gel des tarifs pour les Ouigo et les Intercités en 2024. Sur la circulation, l'État ne soutiendra pas la décision de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de limiter la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien après les Jeux olympiques, jugeant cette mesure prématurée. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)