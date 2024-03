JO 2024 : Emmanuel Macron l'assure à son tour, il se baignera dans la Seine !

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron, qui a inauguré jeudi le village olympique des JO 2024 de Paris, s'est engagé à se baigner dans la Seine, "un fleuve qui aura changé de visage et d'usage pour le jour d'après". Quelque 14.500 athlètes et leur délégation seront logés dans le village olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui s'étend près de Paris sur 52 hectares. Les épreuves olympiques de triathlon et de nage libre doivent se dérouler dans la Seine lors des Jeux, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réaffirmé le 6 février dernier son intention de rendre la Seine accessible à la baignade, mais après l'annulation partielle d'une épreuve-test en 2023 en raison de la présence de bactéries E-coli dans l'eau, l'incertitude règne toujours sur ce scénario. A lire aussi... Prié de dire jeudi s'il était prêt à tester l'eau de la Seine, Emmanuel Macron a été catégorique : "Et comment oui! J'irai!" "Il y a eu des engagements pris, et moi oui, j'irai", a-t-il déclaré à des journalistes en marge de l'inauguration du village olympique. Avant d'ajouter concernant la date : "Je ne vous le dirai pas, vous risquerez d'être là!" (Reportage Julien Pretot et Michel Rose, version française Sophie Louet)