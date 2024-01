JO 2024 : Des primes allant jusqu'à 1.900 euros pour tous les policiers

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin a annoncé mardi la mise en place de primes allant jusqu'à 1.900 euros pour les policiers travaillant pendant la période des Jeux olympiques de Paris 2024, dans une lettre envoyée à la police et publiée sur le réseau social X. Le gouvernement a rencontré les syndicats de la fonction publique pour tenter de garantir la couverture policière pendant les Jeux, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août, en pleine période de vacances. "Les moyens nécessaires seront dégagés pour permettre à la fois la juste rémunération de votre engagement et le financement des mesures d'accompagnement social", a expliqué le ministre. Les syndicats de police ont estimé que le gouvernement ne prenait pas suffisamment en compte les sacrifices que des milliers d'agents devront faire pendant l'été, notamment en renonçant à des projets de vacances et en trouvant des solutions pour la garde de leurs enfants. Certains policiers, déjà éprouvés par des mois d'alerte "urgence attentat" et d'autres tensions liées notament à la guerre à Gaza, ont récemment organisé des manifestations. Les agents de police qui accepteront de réduire leur nombre de jours de congés annuels pendant les Jeux recevront une prime de 1.000 euros, qui pourra atteindre 1.600 euros pour ceux qui travailleront aux alentours des sites olympiques. Les policiers travaillant à Paris, en région parisienne, aux postes frontières et ceux qui travaillent dans les aéroports parisiens, recevront 300 euros supplémentaires. Gérald Darmanin a déclaré vouloir une "mobilisation à 100%" pendant les Jeux olympiques, mais qu'au moins 10 jours de congé entre juin et septembre seraient accordés à chaque agent. (Reportage Tassilo Hummel; version française Mathias de Rozario, édité par Blandine Hénault)