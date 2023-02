JO 2024 : "c'est au CIO de se prononcer sur la participation russe", répète Estanguet

JO 2024 : "c'est au CIO de se prononcer sur la participation russe", répète Estanguet













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris en 2024, Tony Estanguet, a répété vendredi que c'était au Comité international olympique (CIO) de décider de la participation des délégués aux épreuves, alors que l'Ukraine réclame l'exclusion des sportifs russes et biélorusses. A titre personnel, Tony Estanguet a dit souhaiter que le symbole de l'universalité des Jeux soit maintenu. "Je suis pour maintenir le symbole de l'universalité des Jeux", a déclaré Tony Estanguet lors d'une interview à Reuters. "C'est au CIO (...) de décider quelles délégations seront autorisées à participer", a-t-il ajouté. (Reportage Noemie Olive, rédigé par Matthieu Protard, édité par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)