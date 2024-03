JO 2024 : 222.000 invitations délivrées pour la cérémonie d'ouverture

JO 2024 : 222.000 invitations délivrées pour la cérémonie d'ouverture













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La billetterie gratuite des quais hauts de la Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 sera confiée aux partenaires et collectivités locales sous la forme d'invitations pour 222.000 spectateurs, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Au total, en comptant 104.000 spectateurs payants sur les quais bas, la cérémonie d'ouverture accueillera 326.000 spectateurs, a déclaré Gérald Darmanin, confirmant un ordre de grandeur qu'il avait dévoilé fin janvier. "Nous avons fait le choix de confier aux partenaires, que sont les collectivités locales et le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO) notamment, de sélectionner un certain nombre de personnes", a-t-il précisé lors d'une audition devant la commission des lois du Sénat. "Le grand changement, c'est que cette billetterie est toujours gratuite mais elle est faite par l'intermédiaire des partenaires." A lire aussi... Les personnes sélectionnées devront s'inscrire préalablement sur le site de la billetterie des Jeux afin de générer un QR code si leur inscription est approuvée par les services de renseignement français. En cas d'approbation, grâce à ce QR code et la présentation d'une pièce d'identité, ils pourront accéder aux quais hauts de la Seine, au-dessus des spectateurs massés sur les quais bas. "Si telle personne ou telle personne n'est pas désirée, on pourra toujours annuler ce QR code", a ajouté Gérald Darmanin. "Nous souhaitons avoir l'intégralité des personnes inscrites pour la fin mai." (Rédigé par Vincent Daheron)