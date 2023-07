J&J relève sa prévision de bénéfice annuel

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Johnson & Johnson a revu à la hausse jeudi sa prévision de bénéfice pour 2023, désormais supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur la demande pour ses traitements du cancer comme le Darzalex et son activité dans le domaine des dispositifs médicaux. L'action de J&J, qui s'est récemment séparé de son unité de santé grand public pour se concentrer sur les médicaments et les dispositifs médicaux, prenait environ 2% dans les échanges avant-Bourse. J&J a misé gros sur ses nouveaux médicaments contre le cancer, tout en essayant de soutenir la croissance des dispositifs médicaux, touchés par la pandémie. L'entreprise souhaite contrer un ralentissement potentiel des ventes de son médicament phare contre l'arthrite, Stelara, confronté à la menace d'une concurrence à l'horizon 2025.. Les ventes trimestrielles du segment des dispositifs médicaux ont dépassé les estimations, grâce à une reprise de la demande de procédures médicales, qui avaient été retardées pendant la pandémie. Les ventes de Darzalex, son médicament contre le myélome multiple, se sont élevées à 2,4 milliards de dollars (2,14 milliards d'euros), ce qui correspond aux estimations de Wall Street, selon une moyenne de deux analystes interrogés par Refinitiv. J&J a déclaré s'attendre désormais à un bénéfice entre 10,70 dollars et 10,80 dollars par action sur une base ajustée pour 2023, contre une prévision antérieure de 10,60 et 10,70 dollars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 10,65 dollars par action, selon les données de Refinitiv. Le fabricant de médicaments a également affiché un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre, à savoir 2,80 dollars par action, contre 2,62 dollars attendus par les analystes. (Reportage Bhanvi Satija à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)