JIP va lancer mardi son offre d'achat sur Toshiba

(Bien lire au $1er que l'offre est de $14 mds, et non 15 mds) TOKYO (Reuters) - Toshiba a annoncé lundi que le consortium mené par la société de capital-investissement Japan Industrial Partners (JIP) lancerait mardi son offre d'achat de 14 milliards de dollars (12,74 milliards d'euros), qui constitue l'une des transactions les plus importantes au niveau mondial depuis le début de l'année. L'offre, qui valorise le conglomérat industriel nippon à 2.000 milliards de yens, sera finalisée le 20 septembre. Elle devait initialement être lancée fin juillet mais a été repoussée en raison d'éléments réglementaires. Le conseil d'administration de Toshiba avait annoncé en mars être parvenu à un accord avec JIP après des semaines de discussion au sein du groupe. Toshiba, conglomérat tentaculaire dont les activités vont de l'énergie nucléaire aux technologies de défense et qui détient 40% du fabricant de puces mémoire Kioxia Holdings, est dans la tourmente depuis 2015 en raison de scandales liés à ses comptes et sa gouvernance d'entreprise, de lourdes pertes ainsi que de frictions avec des actionnaires activistes qui ont conduit à un examen stratégique. (Reportage Makiko Yamazaki, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)