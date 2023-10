Jim Jordan se retire de la course à la présidence de la Chambre des représentants

Jim Jordan se retire de la course à la présidence de la Chambre des représentants













Crédit photo © Reuters

par David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice WASHINGTON (Reuters) - L'élu républicain Jim Jordan a annoncé à ses collègues républicains qu'il retirait sa candidature au poste de président de la Chambre des représentants des Etats-Unis et qu'il soutiendrait le républicain Patrick McHenry, ont indiqué des élus jeudi. Le siège de 'speaker' de la Chambre des représentants est vacant depuis deux semaines et Jim Jordan a échoué à deux reprises à obtenir les votes nécessaires. Il lui fallait obtenir 217 voix alors que 22 républicains et l'ensemble des 212 démocrates ont voté contre lui. Lors d'une réunion à huis clos des Républicains, Jim Jordan a déclaré qu'il ne chercherait pas à passer par un troisième vote et qu'il soutiendrait plutôt un plan visant à permettre à Patrick McHenry d'occuper le poste jusqu'en janvier, selon plusieurs élus. Patrick McHenry, qui assure l'intérim depuis l'éviction de Kevin McCarthy le 3 octobre, s'est contenté de dire : "Je n'ai pas de commentaire à faire. Nous avons une conversation active et vigoureuse". Cette option, que les démocrates ont également déclaré pouvoir soutenir, permettrait au Congrès de se remettre au travail. Le président démocrate Joe Biden doit demander au Congrès cette semaine d'approuver 60 milliards de dollars pour l'Ukraine et 10 milliards de dollars pour Israël. Le financement des opérations du gouvernement américain doit également expirer dans moins d'un mois. (Reportage David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice, avec la contribution de Katharine Jackson, Davide Barbusca et Julio-Cesar Chavez, rédigé par Andy Sullivan ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)