Jeux vidéo : Le lancement du très attendu GTA VI prévu pour 2025

4 décembre (Reuters) - L'éditeur américain de jeux vidéo Rockstar Games a annoncé que le lancement de son très attendu "Grand Theft Auto VI" aurait lieu en 2025, décevant de nombreux investisseurs qui s'attendaient à ce que le dernier épisode de la franchise à succès sorte plus tôt. A la Bourse de New York, l'action de la société mère Take-Two Interactive Software reculait de 7% dans les échanges en avant bourse mardi. La première bande-annonce de "GTA VI", diffusée plus tôt que prévu lundi à la suite d'une fuite sur les réseaux sociaux, met en scène un duo à la "Bonnie and Clyde" se frayant un chemin dans une version fictive de Miami, en Floride, appelée "Vice City". "Les premières bandes-annonces typiques ne montrent pas grand-chose, si ce n'est la mise en scène, une fidélité graphique incroyable et une allusion au jeu", a déclaré Andrew Uerkwitz, analyste chez Jefferies. "Il n'y a toujours pas de date de sortie exacte, donc les craintes d'un retard dans les fêtes de fin d'année 2025 (...) vont immédiatement s'ensuivre." L'exercice financier de Take-Two s'étend d'avril à mars et un retard au-delà de cette période pourrait repousser les ventes du jeu à l'exercice 2026. "Une date de sortie en février/mars 2025 pourrait permettre à Take-Two de réaliser ses prévisions d'environ 8 milliards de dollars de réservations pour l'exercice 2025 et de croissance en 2026", estime Andrew Uerkwitz. La bande-annonce a été visionnée près de 60 millions de fois sur YouTube en 10 heures depuis son lancement. Le jeu sera disponible sur la PlayStation 5 de Sony et les consoles Xbox Series X et S de Microsoft. Take-Two n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le lancement du jeu sur PC et PlayStation 4. Le précédent volet de "GTA" fait partie des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, avec environ 7,68 milliards de dollars de ventes depuis son lancement en 2013. Les analystes s'attendent à ce que de plus amples informations sur "GTA VI", y compris le prix et son éventuelle version multijoueur en ligne, soient révélées en 2024. (Reportage Aditya Soni et Chandni Shah à Bangalore, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)