Jeux paralympiques : Les athlètes russes autorisés à concourir sous bannière neutre à Paris

Crédit photo © Reuters

par Karolos Grohmann (Reuters) - Les athlètes russes seront autorisés à participer aux prochains Jeux paralympiques de 2024 à Paris sous bannière neutre, a annoncé vendredi le Comité international paralympique (IPC) qui s'est positionné contre un bannissement complet de la Russie. Les membres de l'IPC ont voté par 74 voix contre 65 contre une exclusion complète du comité paralympique russe puis se sont exprimés à 90 voix contre 56 en faveur d'une suspension de deux ans. "A la suite de la décision de l'Assemblée générale, les droits d'adhésion de la Russie sont suspendus pour deux ans", a déclaré l'ICP dans un communiqué. "A l'exception du fait que ses athlètes (et le personnel de soutien associé) pourront participer à titre individuel et neutre aux Jeux paralympiques, aux championnats du monde et régionaux et aux compétitions officielles dans les six sports pour lesquels l'ICP agit en tant que fédération internationale." Les athlètes concourant sous bannière neutre participent sans équipe nationale, ni emblèmes, drapeaux et hymnes. L'ICP a également décidé de ne pas suspendre la Biélorussie, alliée de Moscou dont le territoire a été utilisé pour lancer l'offensive russe contre l'Ukraine. Cette décision intervient deux semaines avant la réunion du Comité international olympique (CIO) à Bombay, en Inde, où il sera également question de la participation de la Russie et de la Biélorussie aux Jeux de Paris l'an prochain. (Reportage Karolos Grohmann; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)